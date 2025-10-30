Milano 10:10
43.008 -0,54%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:10
9.708 -0,49%
Francoforte 10:10
24.160 +0,15%

Piazza Affari: andamento rialzista per Italgas

Rialzo marcato per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.
