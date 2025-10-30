Milano
10:10
43.008
-0,54%
Nasdaq
29-ott
26.120
0,00%
Dow Jones
29-ott
47.632
0,00%
Londra
10:10
9.708
-0,49%
Francoforte
10:10
24.160
+0,15%
Giovedì 30 Ottobre 2025, ore 10.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento rialzista per Italgas
Piazza Affari: andamento rialzista per Italgas
Migliori e peggiori
,
In breve
30 ottobre 2025 - 09.35
Rialzo marcato per il
più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa
, che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi in positivo per Italgas
Piazza Affari: andamento rialzista per Fineco
Piazza Affari: andamento rialzista per Recordati
Piazza Affari: andamento rialzista per Prysmian
Titoli e Indici
Italgas
+2,54%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: andamento negativo per Moncler
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: andamento sostenuto per Saipem
Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto