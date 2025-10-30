Milano 10:10
43.008 -0,54%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:10
9.708 -0,49%
Francoforte 10:10
24.160 +0,15%

Piazza Affari: calo per Webuild

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Webuild
(Teleborsa) - Rosso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che sta segnando un calo del 3,56%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Webuild rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 3,269 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 3,403. L'indebolimento di Webuild è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 3,179.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```