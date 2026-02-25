Milano 13:16
Piazza Affari: risultato positivo per Webuild

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che tratta in utile del 2,08% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Webuild è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Webuild suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,291 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,369. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,243.

