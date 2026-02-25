Piazza Affari: risultato positivo per Webuild

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che tratta in utile del 2,08% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Webuild
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Webuild
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,291 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,369. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,243.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)