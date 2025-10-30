Piazza Affari: rosso per Prysmian

gruppo specializzato nella produzione di cavi

FTSE MIB

Prysmian

azienda produttrice di cavi

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 3,21%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 90,27 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 85,79. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 94,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)