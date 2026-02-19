Piazza Affari: rosso per Prysmian

gruppo specializzato nella produzione di cavi

Prysmian

FTSE MIB

azienda produttrice di cavi

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,23% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Nel breve periodo, l'presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 100,7 Euro e supporto a 98,49. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 102,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)