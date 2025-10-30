Milano 9:57
Spagna, accelera a sorpresa l'inflazione a ottobre

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - L'inflazione spagnola accelera anche a ottobre, più di quanto stimato dagli analisti che prevedevano addirittura un rallentamento. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 3,1% rispetto al 2,9% atteso dagli analisti e contro il +3% registrato ad agosto.

L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione positiva (+0,7%) dopo il calo di settembre (-0,3%).

L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 3,2%, rispetto al +3% del mese precedente. Su base mensile è attesa in aumento dello 0,5% (+0,2% a settembre).
