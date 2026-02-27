Spagna, inflazione attesa in aumento a febbraio

(Teleborsa) - L'inflazione spagnola cresce a febbraio. Secondo l', che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 2,3% come rilevato nel mese di febbraio e rispetto al +2,2% atteso dagli analisti.L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione positiva (+0,4%), dopo il -0,4% di gennaio.L', registra un incremento tendenziale del 2,5% (atteso 2,3%) dopo il +2,4% del mese precedente. Su base mensile è indicata una variazione pari a +0,4% (+0,3% atteso) contro il -0,8% di gennaio.