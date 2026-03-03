Milano 10:42
Disoccupazione Spagna in febbraio

Disoccupazione Spagna in febbraio
Spagna, Disoccupazione in febbraio pari a 3,6K unità, in calo rispetto al precedente 30,4K unità (la previsione era 26,7K unità).

