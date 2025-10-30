Milano 10:13
WPP, scendono le quotazioni a Londra

(Teleborsa) - Retrocede molto la holding che fornisce servizi di comunicazione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,46%.

Lo scenario su base settimanale di WPP rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 3,136 sterline. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 3,382. L'indebolimento di WPP è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 3,006.

