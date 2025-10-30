WPP, scendono le quotazioni a Londra

(Teleborsa) - Retrocede molto la holding che fornisce servizi di comunicazione
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,46%.
Lo scenario su base settimanale di WPP
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 3,136 sterline. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 3,382. L'indebolimento di WPP
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 3,006.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)