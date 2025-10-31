Milano 30-ott
43.202 -0,09%
Nasdaq 30-ott
25.735 -1,47%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 +0,04%
Francoforte 30-ott
24.119 -0,02%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 26.282,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 26.282,69 in apertura.
Condividi
```