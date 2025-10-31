Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 17:41
25.842 +0,42%
Dow Jones 17:41
47.490 -0,07%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,06%

Il FTSE MIB chiude a 43.175,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,06%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 43.175,32 punti.
Condividi
```