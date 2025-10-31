Carni Bianche, Unaitalia: +3,7% i consumi e +3,6% la produzione nel 2024

(Teleborsa) - Laregistra, in Italia, una: nel 2024 il consumo procapite è salito delUna crescita che si fa sentire nella filiera dove. Nel primo semestre 2025 la tendenza si conferma, conA fornire il quadro a Roma, lo scorso 29 ottobre, nel corso della sua assemblea nazionale, èl'associazione nazionale del settore avicolo italiano, comparto cheLe carni bianche rappresentano il, confermandosi proteine accessibili, versatili e sostenibili.Buone le performance anche nelL'indice di penetrazione domestica tocca il 94%, il più alto tra le fonti proteiche di origine animale. Un'affezione che si riflette nei dati del I semestre con crescite del 10% a volume nelle vendite in GDO e dettaglio. Secondo i, tra tutti i prodotti proteici di origine animale,Per il: "Il settore agricolo e cunicologarantendo una produzione che copre il consumo nazionale e alimenta l'export, soprattutto a livello europeo, conin crescita del +5,36% nel 2024. Per questo,, supportando gli imprenditori che hanno saputo esprimere capacità di produzione e qualità superiori rispetto al resto del mondo. In ambito internazionale, chiediamo all'Europa di tutelare la qualità e proteggere le nostre filiere di eccellenza"."Ile i timori legati a un contesto geopolitico e di mercato incerto e sfidante, un quadro regolatorio europeo in evoluzione e le preoccupazioni connesse alla diffusione del virus dell'influenza aviaria in Europa - afferma"Vantiamo un modello integrato di filiera che unisce efficienza, dinamicità e una capacità di evolversi e ampliare l'offerta, cogliendo le nuove esigenze del mercato e dei consumatori. Quest'anno celebriamo i 20 anni del Disciplinare di etichettatura delle carni avicole di Unaitalia, un, assicurando tracciabilità e coerenza delle informazioni volontarie riportate in etichetta lungo tutta la filiera. Il 76% della produzione nazionale aderisce oggi al disciplinare Unaitalia - prosegue Forlini - e un terzo della produzione italiana certifica nel 2024 parametri di benessere animale in allevamento superiori ai limiti di legge, tra cui, tutti parametri che esprimono una tendenza in costante progressiva crescita di anno in anno".