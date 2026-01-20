Federacciai, produzione acciaio chiude 2025 a 20,7 milioni tonnellate

(Teleborsa) - Complessivamente nel 2025 le acciaierie nazionali hanno sfornato 20,7 milioni di tonnellate di acciaio, segnando un incremento del 3,6% sul 2024. La produzione di lunghi, pari a 12,3 milioni di tonnellate, è aumentata del 5,5% e quella di piani, 8,9 milioni di tonnellate, del 3,8%. Secondo il'attività siderurgica nel mese di dicembre è tornata in forte crescita, con volumi produttivi dello stesso mese ai massimi nel periodo 2022-2024.Nello specifico, laattestata a 1,4 milioni di tonnellate, è aumentata del 20,5% su dicembre 2024. In linea, anche la produzione di laminati a caldo si è mossa in positivo con una crescita più sostenuta per i laminati lunghi (811 mila t., +18,4%) rispetto a quella dei piani (663 mila t., +4,4%).