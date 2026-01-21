Smithfield Foods acquisirà Nathan's Famous per 450 milioni di dollari

Smithfield Foods

Nathan's Famous

(Teleborsa) -, azienda alimentare statunitense leader nel settore delle carni confezionate a valore aggiunto e della carne di maiale fresca, ha stipulato undi tutte le azioni diper un importo di 102 dollari per azione in contanti, che rappresenta un valore aziendale di circa 450 milioni di dollari."L'acquisizione di Nathan's Famous rappresenta un passo significativo nella crescita di Smithfield Foods, consentendoci di possedere tutti i principali marchi del nostro portafoglio di carni confezionate e di aprire nuove opportunità di crescita per il nostro segmento più ampio - ha dichiarato- Dalla stipula del nostro accordo di licenza nel 2014, abbiamo effettuato investimenti significativi per sviluppare e far crescere il marchio Nathan's Famous. Grazie alla nostra scala produttiva, alla forza del marketing, alle capacità di innovazione di prodotto e alla competenza nei canali retail e foodservice, l'acquisizione di Nathan's Famous ci consentirà di portare il marchio a nuovi livelli".L'operazione rappresenta unaa lungo termine di Nathan's Famous e un multiplo di circa 10,0 volte post-sinergie. Smithfield Foods prevede di realizzare sinergie di costo annuali di circa 9 milioni di dollari entro il secondo anniversario della chiusura dell'accordo.