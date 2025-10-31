Milano 15:57
43.117 -0,20%
Nasdaq 15:57
26.017 +1,10%
Dow Jones 15:57
47.617 +0,20%
Londra 15:57
9.706 -0,55%
Francoforte 15:57
23.985 -0,56%

Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Health Care
Si muove al ribasso il comparto sanitario dell'Area Euro, che perde lo 0,59%, scambiando a 916,38 punti.
Condividi
```