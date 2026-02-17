Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:44
24.675 -0,23%
Dow Jones 17:44
49.535 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Health Care
Piccolo scatto in avanti per il comparto sanitario dell'Area Euro, che arriva a 905,83 punti.
Condividi
```