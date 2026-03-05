Milano 11:59
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Health Care

Giornata negativa per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la seduta a 847,43 punti, in calo dello 0,86%.
