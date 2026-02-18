Milano 12:04
46.342 +1,26%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:04
10.668 +1,06%
Francoforte 12:04
25.258 +1,04%

Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Health Care
Viene venduto parecchio il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la seduta a 897,17 punti.
