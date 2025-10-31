Milano 14:07
43.333 +0,30%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:07
9.730 -0,31%
Francoforte 14:07
23.993 -0,52%

Francoforte: balza in avanti Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Renk
Avanza Renk, che guadagna bene, con una variazione del 2,69%.
