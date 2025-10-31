Milano 10:16
43.431 +0,53%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:16
9.725 -0,36%
Francoforte 10:16
24.045 -0,30%

Francoforte: calo per United Internet

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per United Internet
Ribasso composto e controllato per United Internet, che presenta una flessione del 3,71% sui valori precedenti.
Condividi
```