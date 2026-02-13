Abusivismo finanziario, Consob oscura 8 siti: totale sale a 1.570

(Teleborsa) - Laha ordinato l'che offrivano servizi di investimento in assenza di autorizzazione. Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: "Alantracfd" (sito internet https://alantra-cfd.com e relative pagine https://web.alantra-cfd.com e https://client.alantra-cfd.com); "Investenix" (sito internet https://investenix.com e relativa pagina https://dashboard.investenixpro.com); "MRX Capital Trading" (sito internet https://trading-area.mrxspectron-markets.com); "EUROAMFIN" (sito internet https://euroamfin.com e relativa pagina https://client.euroamfin.com); VT Markets Limited (sito internet www.vtmarkets-it.com e relativa pagina https://myaccount.vtmarkets-it.com); Amius Group Ltd (sito internet https://amiusgroupltd.com e relativa pagina https://client.amiusgroupltd.com); "Naviark" (siti internet www.naviarkpmk.com e www.narvac.com).Sale, così, ail numero deidalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.