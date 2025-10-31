Francoforte: giornata depressa per Hugo Boss

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la casa di moda tedesca
, che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Hugo Boss
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario del luxury brand
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 38,32 Euro. Prima resistenza a 39,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 38,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)