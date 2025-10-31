Milano 14:07
Francoforte: giornata depressa per Hugo Boss

Francoforte: giornata depressa per Hugo Boss
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la casa di moda tedesca, che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Hugo Boss rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario del luxury brand si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 38,32 Euro. Prima resistenza a 39,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 38,05.

