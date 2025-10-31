Milano 10:16
43.431 +0,53%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:17
9.724 -0,37%
Francoforte 10:16
24.045 -0,30%

Francoforte: si concentrano le vendite su Hellofresh

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Hellofresh, che presenta una flessione del 2,39% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Hellofresh si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,837 Euro. Prima resistenza a 7,117. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,729.

