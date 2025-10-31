Francoforte: si concentrano le vendite su Hellofresh

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Hellofresh
, che presenta una flessione del 2,39% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Hellofresh
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,837 Euro. Prima resistenza a 7,117. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,729.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)