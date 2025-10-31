Milano 10:17
43.440 +0,55%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:17
9.724 -0,37%
Francoforte 10:17
24.048 -0,29%

Germania, Prezzi import (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Prezzi import (MoM) in settembre
Germania, Prezzi import in settembre su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,5% (la previsione era -0,2%).
