Gruppo BCC Iccrea supera ampiamente i requisiti patrimoniali fissati dalla BCE

(Teleborsa) - BCC Banca Iccrea
ha ricevuto da parte della Banca centrale europea
la notifica della decisione prudenziale
(SREP decision), contenente gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Tenuto conto delle analisi e delle valutazioni effettuate dall'Autorità di Vigilanza, la BCE ha determinato per il 2026, per il Gruppo BCC Iccrea, un "Pillar 2 Requirement" pari a 2,25% (tale requisito era pari al 2,52% nel 2025).
Per effetto di tale decisione prudenziale il requisito di Common Equity Tier 1 ratio da rispettare su base consolidata sarà pari a 9,36%, anche in considerazione dell'inclusione del Gruppo BCC Iccrea fra le istituzioni finanziarie significative del nostro Paese
da parte della Banca d'Italia che ne conferma la rilevanza sistemica. In particolare, tale requisito comprende: il requisito minimo di Pillar 1 pari al 4,50%; un requisito di capitale Pillar 2 (P2R) pari a 1,27%; la riserva di conservazione del capitale pari al 2,50%; la riserva O-SII buffer pari a 0,25%; la nuova riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, recentemente introdotta, (Systemic Risk Buffer - SyRB) pari a 0,84%.
Inoltre, per effetto di tale decisione, gli ulteriori requisiti
che il Gruppo BCC Iccrea deve rispettare sono i seguenti: 11,28% in termini di Tier 1 capital ratio; 13,84% in termini di Total capital ratio. Al 30 Giugno
2025 i coefficienti patrimoniali del Gruppo BCC Iccrea erano ampiamente superiori ai requisiti richiesti; il Common Equity Tier 1 ratio si è attestato al 25,31% ed il Total Capital ratio al 25,82%.