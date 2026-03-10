BCC Iccrea e CDP: 43 milioni alla filiera Trentingrana

(Teleborsa) -insieme aa beneficio diil, conL’operazione, dal nome", è a valere sul V Bando dei Contratti di Filiera e di Distretto, gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Il progetto, promosso anche daha un valore complessivo di oltre 43 milioni di euro e vede anzitutto il finanziamento, da parte del, per, a cui si aggiungono contributi a fondo perduto concessi dal MASAF per ulteriori 19 milioni. I restanti 8 milioni sono stati finanziati dalle Aziende collegate con mezzi propri.Le risorse del contratto saranno destinate a una filiera che comprende – oltre all’azienda– altri 24 beneficiari al fine di realizzare investimenti dedicati all’acquisto di nuovi strumenti e al miglioramento delle strutture in cui si produce il Trentingrana, con un particolare orientamento al risparmio energetico e alla decarbonizzazione.Nell’ambito dell’operazione, ha agito come soggetto autorizzato a presentare il contratto di filiera, oltre che come ente finanziatore in pool insieme a BCC Veneta.A questo contratto di filiera si aggiunge il, del valore di 3 milioni di euro nella formula del pegno rotativo (con il prodotto caseario a garanzia dell’operazione, grazie anche alla certificazione di CSQA) al fine di consentire la stagionatura dei formaggi e il sostegno del capitale circolante."Con questa operazione il Gruppo BCC Iccrea continua a sostenere l’agricoltura e le persone che lavorano nel campo agroalimentare. Ciò accade grazie alla nostra profonda competenza in questo particolare comparto, che ci permette di essere in prima linea per favorire lo sviluppo delle aziende coinvolte nei diversi progetti", ha commentato"L’operazione con Trentingrana rappresenta per BCC Veneta un investimento concreto in una filiera che incarna al meglio i valori della cooperazione: qualità, territorialità e crescita condivisa", ha evidenziato"Sostenere il Consorzio leader in base ai volumi provinciali di latte conferito significa contribuire allo sviluppo di una comunità produttiva che custodisce tradizione, competenza e identità.. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nel supportare realtà che sanno innovare restando fedeli alle proprie radici"."Il sostegno al settore agroalimentare è fondamentale per preservare e valorizzare le eccellenze italiane.: investire sulla qualità e sulla sostenibilità significa rafforzare un comparto che è simbolo della nostra tradizione e merita di essere promosso con iniziative che ne garantiscano competitività e riconoscibilità internazionale", ha dichiaratoSecondo, "Anche grazie al supporto e all’esperienza delsta concretizzando un investimento strategico per il futuro della nostra filiera".Il Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini (CON.CA.S.T. Trentingrana) è un consorzio di secondo grado che riunisce caseifici cooperativi trentini per la commercializzazione di formaggi tipici prodotti da queste realtà (in particolare Trentingrana e altre linee di formaggi e latticini). È nato nel 1951 per dare forza collettiva ai caseifici sociali trentini, promuovendo i prodotti locali, migliorando la vendita dei formaggi e garantendo sostenibilità economica agli allevatori. nel 2024 ha raggiunto un valore di produzione pari a oltre 65 milioni di euro, registrando un incremento del 3,4% rispetto al 2023. Attualmente,che nel 2024 hanno conferito circa 118 mila tonnellate di latte, coprendo il 75% della produzione complessiva nella Provincia di Trento, con un incremento del 2% rispetto all'anno precedente.