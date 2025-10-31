Milano 10:17
Madrid: andamento rialzista per Solaria

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che guadagna bene, con una variazione del 2,23%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,83%, rispetto a +1,81% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Solaria. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Solaria evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,48 Euro. Primo supporto a 15,14. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,95.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
