Madrid: andamento rialzista per Solaria

(Teleborsa) - Avanza l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che guadagna bene, con una variazione del 2,23%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Solaria
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,83%, rispetto a +1,81% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Solaria
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Solaria
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,48 Euro. Primo supporto a 15,14. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)