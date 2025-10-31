Madrid: andamento sostenuto per BBVA

(Teleborsa) - Balza in avanti Banco di Bilbao
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della banca spagnola
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BBVA
rispetto all'indice.
La tendenza di breve dell'istituto di credito spagnolo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,71 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)