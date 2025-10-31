Milano 10:17
Madrid: andamento sostenuto per BBVA

(Teleborsa) - Balza in avanti Banco di Bilbao, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della banca spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BBVA rispetto all'indice.


La tendenza di breve dell'istituto di credito spagnolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,71 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,05.

