Madrid: movimento negativo per BBVA

(Teleborsa) - Ribasso per Banco di Bilbao
, che presenta una flessione del 2,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della banca spagnola
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BBVA
rispetto all'indice.
Lo status tecnico dell'istituto di credito spagnolo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,48 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,02. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)