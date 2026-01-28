Milano 15:23
45.099 -0,75%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:23
10.166 -0,41%
Francoforte 15:22
24.785 -0,44%

Madrid: movimento negativo per BBVA

Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per BBVA
(Teleborsa) - Ribasso per Banco di Bilbao, che presenta una flessione del 2,08%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della banca spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BBVA rispetto all'indice.


Lo status tecnico dell'istituto di credito spagnolo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,48 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,02. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```