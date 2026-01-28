Madrid: movimento negativo per BBVA

Banco di Bilbao

istituto di credito spagnolo

(Teleborsa) - Ribasso per, che presenta una flessione del 2,08%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico dell'è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,48 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,02. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)