Milano 14:09
43.292 +0,21%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:09
9.729 -0,32%
Francoforte 14:09
23.996 -0,51%

Madrid: performance negativa per Indra

Composto ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, in flessione del 3,70% sui valori precedenti.
