New York: in acquisto Church & Dwight

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di bicarbonato di sodio
, che mostra una salita bruciante del 6,44% sui valori precedenti.
L'andamento di Church & Dwight
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario di Church & Dwight
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 84,66 USD. Prima resistenza a 88,83. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 82,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)