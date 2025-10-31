Milano 17:35
New York: in acquisto Church & Dwight

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di bicarbonato di sodio, che mostra una salita bruciante del 6,44% sui valori precedenti.

L'andamento di Church & Dwight nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di Church & Dwight si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 84,66 USD. Prima resistenza a 88,83. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 82,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
