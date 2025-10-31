Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 17:44
25.845 +0,43%
Dow Jones 17:44
47.499 -0,05%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

New York: Seagate Technology in forte calo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra un -5,65%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,82%, rispetto a +1,85% dell'indice del basket statunitense).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 273 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 240,7. L'equilibrata forza rialzista del leader nella produzione di driver per hard-disk è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 305,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
