Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto sanitario italiano

In rialzo l'indice delle aziende sanitarie, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 199.115,45 punti.
