Milano 15:58
43.123 -0,18%
Nasdaq 15:58
26.025 +1,13%
Dow Jones 15:58
47.625 +0,22%
Londra 15:58
9.708 -0,53%
Francoforte 15:57
23.985 -0,56%

Piazza Affari: scambi negativi per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Giornata negativa per il comparto del commercio in Italia, che continua la seduta a 109.928,29 punti, in calo dello 0,97%.
Condividi
```