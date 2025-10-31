Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 17:44
25.845 +0,43%
Dow Jones 17:44
47.499 -0,05%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

Piazza Affari: scambi negativi per l'indice dei titoli bancari in Italia

Giornata negativa per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la seduta a 31.364,89 punti, in calo dello 0,71%.
