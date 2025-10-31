(Teleborsa) - In vista del, il leader cinesee a mantenere la stabilità delle catene di approvvigionamento. La richiesta arriva all'indomani del faticoso accordo commerciale raggiunto con il leader statunitense Donald Trump., ha affermato Xi, che nel suo discorso ha ribadito che il mondo sta attraversando cambiamenti mai visti e chealle principali economie globali, di fronte alla crescente instabilità e alle incertezze nella regione Asia-Pacifico., il primo dal 2019, avvenuto ieri, sempre in Corea del Sud, le due maggiori economie mondiali hanno acconsentito a fare una serie di: gli Stati uniti hanno accettato didi 10 punti percentuali, mentre Pechino ha accettato diOggi,per rafforzare la cooperazione: salvaguardare il sistema commerciale multilaterale, creare un ambiente economico aperto, mantenere la stabilità della catena di approvvigionamento, promuovere il commercio verde e digitale e favorire uno sviluppo inclusivo.Negli ultimi anni, la Cina ha tentato died oggi ed oggi conta per circa il 27% della produzione manifatturiera netta globale. Con l'inizio delle tensioni commerciali con l'Occidente, poi,, che sono diventate il principale partner commerciale della Cina, superando anche l'Unione Europea.Nonostante questo,che lo sviluppo dell'economia cinese, mentre Xi continua a ribadire di volered offrire nuove opportunità ll'Asia-Pacifico ed al resto del mondo.