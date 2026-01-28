PaleBlueDot AI valutata 1 miliardo di dollari nell'ultimo round Series B

(Teleborsa) -, società attiva nel settore "neocloud" che cerca di soddisfare la crescente domanda di potenza di calcolo AI, ha chiuso un, che ha portato la società a una valutazione di oltre 1 miliardo di dollari. Il round è stato, una società di investimento con sede a San Francisco e Singapore con oltre 9 miliardi di dollari di asset in gestione.Con una presenza globale in crescita in, PaleBlueDot AI offre elaborazione AI di livello enterprise con velocità e prevedibilità in tutte le regioni."Con la visione di potenziare l'intelligenza artificiale ovunque e per tutti, la nostra missione è in definitiva rendere l'intelligenza accessibile a tutti - ha affermatodi PaleBlueDot AI - L'intelligenza artificiale sta passando dalle interfacce linguistiche a sistemi operativi che eseguono attività e si integrano direttamente nei flussi di lavoro reali. Man mano che l'intelligenza artificiale diventa fondamentale per il funzionamento delle aziende, la necessità di infrastrutture ad alte prestazioni, affidabili ed economiche non è mai stata così critica. In PaleBlueDot AI, ci impegniamo a costruire una piattaforma di elaborazione AI globale per soddisfare le esigenze di inferenza e implementazione in continua evoluzione dei clienti, riconoscendo che una più ampia adozione dipende da un'elaborazione scalabile in modo efficiente ed economico".Il nuovo capitale sarà utilizzato principalmente per rafforzare le competenze tecnologiche di base di PaleBlueDot AI, condella piattaformaper migliorare ulteriormente la sua architettura cloud full-stack e multi-tenant e accelerare il suo AI Cloud Agent. L'azienda amplierà le sue capacità di commercializzazione e sosterrà la continua espansione globale, ridimensionando le operazioni per soddisfare la crescente domanda aziendale di elaborazione AI affidabile e ad alte prestazioni.