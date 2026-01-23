Al via vertice Italia-Germania a Roma. Meloni e Merz uniti per una "nuova UE"

(Teleborsa) - Prende il via
in un dei momenti più critici per l'Europa il vertice intergovernativo Italia-Germania
, un'occasione per fare il punto della situazione e confermare la visione comune su alcuni temi strategici di stampo economico e politico. Questo vertice e gli accordi raggiunti aspirano ad inaugurare una nuova fase della cooperazione italo-tedesca
: pragmatica, ambiziosa e orientata ai risultati, al servizio di un’Europa più forte, credibile e capace di guardare al futuro con fiducia.L'asse italo-tedesco si sta rinsaldando da tempo
, grazie ad un destino comune (la crisi dell'auto e le tensioni commerciali), e sfocia in una linea comune sui dossier più importanti
: la scelta dei dialogo con Trump al posto della guerra dei dazi; il sì all'accordo con il Mercosur; l'idea di riformare le istituzioni europee che ha spinto i due leader a definire un pacchetto di "nuove idee" da presentare al prossimo Consiglio europeo.
Il vertice prenderà il via questa mattina al Palazzo di Villa Doria Pamphilj, per poi trasferirsi presso l’hotel Parco dei Principi, per il Forum imprenditoriale e per la conferenza stampa conclusiva. Dopo un bilaterale fra Giorgia Meloni e Friederich Merz, è in programma questa mattina lo scambio di una decina di accordi governativi, la firma del Protocollo per un Piano d’azione
sulla cooperazione strategica rafforzata, di un’intesa su sicurezza, difesa e resilienza
e di un documento congiunto sulla competitività,
che verrà trasmesso alla Commissione Europea in vista del vertice informale sulla competitività in calendario il prossimo 12 febbraio. Italia e Germania
condividono una visione comune sul futuro dell’Europa
, che investe i temi della competitività
e della sicurezza
del Vecchio Continente, ma anche la gestione del fenomeno migratorio
.
Il documento congiunto sul rilancio della competitività europea
, adottato dai due leader in occasione del Vertice, va proprio in questa direzione e rappresenta la posizione comune
di due delle maggiori economie manifatturiere europee. Italia e Germania sono le due principali potenze manifatturiere d’Europa: l’interscambio bilaterale nel 2024 ha superato i 153 miliardi di euro e la somma degli investimenti diretti tedeschi in Italia e italiani in Germania supera i 100 miliardi di euro. Al centro del documento c'è il sostegno all’industria
, sfociato negli ultimi mesi nella posizione comune sul dossier auto, che ha convinto l'UE a fare un passo indietro sul divieto di vendita dei motori a combustione dal 2035, il rafforzamento della ricerca e dell’innovazione
, la valorizzazione delle eccellenze
manifatturiere e la gestione sostenibile delle transizioni economiche e tecnologiche
.
Il Vertice consentirà anche di ribadire la priorità attribuita al settore energetico
, che vede Italia e Germania tra i principali partner del Corridoio meridionale dell’idrogeno (SouthH2Corridor), mentre l’agricoltura
farà parte degli ambiti prioritari di collaborazione
previsti dal piano di azione bilaterale.L'Accordo di sicurezza, difesa e resilienza
punta a intensificare la collaborazione industriale
nel settore della
sicurezza, anche attraverso nuovi progetti di ampio respiro, dopo le importanti intese stabilite da Leonardo
con Rehinmetall e KNDS Deurschland ed il progetto BROMO tra Leonardo, Airbus
e Thales
.
Particolare attenzione viene dedicata al rafforzamento della collaborazione in Africa
, continente di prioritaria rilevanza per entrambi gli Stati. Il Vertice valorizza infine la dimensione culturale e i rapporti tra le comunità
nazionali come elemento strategico della relazione bilaterale.