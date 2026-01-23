Al via vertice Italia-Germania a Roma. Meloni e Merz uniti per una "nuova UE"

Leonardo

Airbus

Thales

(Teleborsa) -in un dei momenti più critici per l'Europa, un'occasione per fare il punto della situazione e confermare la visione comune su alcuni temi strategici di stampo economico e politico. Questo vertice e gli accordi raggiunti aspirano ad: pragmatica, ambiziosa e orientata ai risultati, al servizio di un’Europa più forte, credibile e capace di guardare al futuro con fiducia., grazie ad un destino comune (la crisi dell'auto e le tensioni commerciali), e sfocia in una: la scelta dei dialogo con Trump al posto della guerra dei dazi; il sì all'accordo con il Mercosur; l'idea di riformare le istituzioni europee che ha spinto i due leader a definire un pacchetto di "nuove idee" da presentare al prossimo Consiglio europeo.Il vertice prenderà il via questa mattina al Palazzo di Villa Doria Pamphilj, per poi trasferirsi presso l’hotel Parco dei Principi, per il Forum imprenditoriale e per la conferenza stampa conclusiva. Dopo un bilaterale fra Giorgia Meloni e Friederich Merz, è in programma questa mattina lo scambio di una decina di accordi governativi, lasulla cooperazione strategica rafforzata, die di unche verrà trasmesso alla Commissione Europea in vista del vertice informale sulla competitività in calendario il prossimo 12 febbraio.condividono una, che investe i temi dellae delladel Vecchio Continente, ma anche laIl documento congiunto sul, adottato dai due leader in occasione del Vertice, va proprio in questa direzione e rappresenta ladi due delle maggiori economie manifatturiere europee. Italia e Germania sono le due principali potenze manifatturiere d’Europa: l’interscambio bilaterale nel 2024 ha superato i 153 miliardi di euro e la somma degli investimenti diretti tedeschi in Italia e italiani in Germania supera i 100 miliardi di euro. Al centro del documento c'è il, sfociato negli ultimi mesi nella posizione comune sul dossier auto, che ha convinto l'UE a fare un passo indietro sul divieto di vendita dei motori a combustione dal 2035, il, lamanifatturiere e laIl Vertice consentirà anche di ribadire la, che vede Italia e Germania tra i principali partner del Corridoio meridionale dell’idrogeno (SouthH2Corridor), mentrefarà parte degliprevisti dal piano di azione bilaterale.punta a intensificare lanel settore dellasicurezza, anche attraverso nuovi progetti di ampio respiro, dopo le importanti intese stabilite dacon Rehinmetall e KNDS Deurschland ed il progetto BROMO tra Leonardo,Particolare attenzione viene dedicata al, continente di prioritaria rilevanza per entrambi gli Stati. Il Vertice valorizza infine lanazionali come elemento strategico della relazione bilaterale.