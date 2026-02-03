Pallini, fatturato 2025 in crescita a 27,6 milioni con export a +15%

(Teleborsa) - La storica distilleria romana Pallini
ha chiuso un 2025 molto positivo, registrando una crescita di fatturato del 4% a 27,6 milioni
di euro rispetto ai 26,6 milioni di euro del 2024.
I risultati ottenuti confermano soprattutto la forte vocazione internazionale
del gruppo, che oggi è presente in oltre 80 Paesi
. Pallini infatti ha registrato una cresciuta a doppia cifra nell’export (+15%)
ed ha fatto ingresso in mercati strategici nel Sud-Est Asiatico
e in Oceania
. Nonostante un contesto generale difficile per il settore, il gruppo ha registrato un andamento positivo anche nel mercato italiano (+4%)
, confermando la sua solidità sia nella grande distribuzione sia nel canale Horeca.
"In generale, il 2025, che ha conciso con le celebrazioni dei 150 anni del gruppo, si è rivelato un anno di consolidamento e di crescita sia sul mercato internazionale che su quello italiano", commenta Micaela Pallini
, Presidente e Amministratore Delegato di Pallini, anticipando "nel 2026 continueremo su questa scia, potenziando la distribuzione in aree ad alto potenziale e investendo nello sviluppo e nell’innovazione di alcuni prodotti".
Tra i prodotti di punta
che hanno contribuito a raggiungere questi dati spicca Pallini Limoncello
, che da solo rappresenta il 64% del fatturato, con un incremento del +7% sul 2024
. Estremamente significativi anche i risultati della sua versione alcol free, Limonzero
, il primo limoncello analcolico, che ha registrato una crescita del +95%
.
Oggetto di restyling lo storico Mistrà
, il tradizionale liquore secco a base di anice, icon l'obiettivo di renderlo premium e più moderno nel design. Il 2026 sarà anche l’anno del rilancio di Pallini Sambuca
come completamento della gamma “anice” all’interno del mondo Pallini Mistrà.