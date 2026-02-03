Pallini, fatturato 2025 in crescita a 27,6 milioni con export a +15%

(Teleborsa) - La storica distilleria romanaha chiuso un 2025 molto positivo, registrando unadi euro rispetto ai 26,6 milioni di euro del 2024.I risultati ottenuti confermano soprattutto ladel gruppo, che oggi è. Pallini infatti ha registrato unaed ha fatto ingresso in mercati strategici nele in. Nonostante un contesto generale difficile per il settore, il gruppo ha registrato un, confermando la sua solidità sia nella grande distribuzione sia nel canale Horeca."In generale, il 2025, che ha conciso con le celebrazioni dei 150 anni del gruppo, si è rivelato un anno di consolidamento e di crescita sia sul mercato internazionale che su quello italiano", commenta, Presidente e Amministratore Delegato di Pallini, anticipando "nel 2026 continueremo su questa scia, potenziando la distribuzione in aree ad alto potenziale e investendo nello sviluppo e nell’innovazione di alcuni prodotti".Tra iche hanno contribuito a raggiungere questi dati spicca, che da solo rappresenta il 64% del fatturato, con un. Estremamente significativi anche i risultati della sua versione alcol free,, il primo limoncello analcolico, che ha registrato una crescita delOggetto di restyling lo, il tradizionale liquore secco a base di anice, icon l'obiettivo di renderlo premium e più moderno nel design. Il 2026 sarà anche l’anno delcome completamento della gamma “anice” all’interno del mondo Pallini Mistrà.