Nuova Delhi, vertice Ue-India: accordo di libero scambio "più vicino che mai"

(Teleborsa) - "In un momento di grandi sfide, questo vertice Ue-India rappresenta una svolta decisiva e il punto di partenza per relazioni più vitali e significative. L'importanza economica dell'accordo di libero scambio non può essere sottovalutata.
Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen
che, insieme ad Antonio Costa, parteciperà domani alle celebrazioni per la repubblica come ospite d'onore . "L'Ue otterrà il massimo livello di accesso mai concesso a un partner commerciale nel mercato indiano, tradizionalmente protetto. Otterremo un vantaggio competitivo significativo in settori industriali e agricoli chiave".
India e Unione Europea
sono, dunque, impegnate in negoziati
per concludere un accordo di libero scambio,
pronto a suggellare quasi due decenni di trattative. L'accordo di libero
scambio fra l'Ue e l'India
- a quanto si apprende - sarà "molto vantaggioso per gli esportatori agricoli europei", con dazi sensibilmente in calo su vino e olio d'oliva, ad esempio, e mantenimento dello status quo su settori sensibili come quello della carne bovina, del pollame e dello zucchero. "Ci saranno opportunità significative",
nota una fonte.
Come detto, il percorso dei colloqui
per un accordo di libero scambio tra Bruxelles e Nuova Delhi ha avuto un iter decisamente lungo: avviati per la prima volta nel 2007, dopo essersi arenati nel 2013 erano ripartiti nel 2022 con i negoziatori che, in questo lungo arco di tempo, hanno messo a punto un pacchetto che comprende commercio di beni e servizi, investimenti e cooperazione normativa.
Nei giorni pre-vertice fonti europee e indiane hanno fatto sapere che diversi capitoli negoziali hanno raggiunto il livello necessario a consentire una dichiarazione politica di conclusione dell’accordo. Va comunque specificato che l'intesa non significa l’entrata in vigore ma servirà un complesso iter di ratifica.