Nuova Delhi, vertice Ue-India: accordo di libero scambio "più vicino che mai"

(Teleborsa) -Lo ha detto la presidente della Commissione Europeache, insieme ad Antonio Costa, parteciperà domani alle celebrazioni per la repubblica come ospite d'onore . "L'Ue otterrà il massimo livello di accesso mai concesso a un partner commerciale nel mercato indiano, tradizionalmente protetto. Otterremo un vantaggio competitivo significativo in settori industriali e agricoli chiave".sono, dunque, impegnate inper concludere un apronto ascambio fra- a quanto si apprende - sarà "molto vantaggioso per gli esportatori agricoli europei", con dazi sensibilmente in calo su vino e olio d'oliva, ad esempio, e mantenimento dellonota una fonte.Come detto, ilper un accordo di libero scambio tra Bruxelles e Nuova Delhi ha avuto un iter decisamente lungo: avviati per la prima volta nel 2007, dopo essersi arenati nel 2013 erano ripartiti nel 2022 con i negoziatori che, in questo lungo arco di tempo, hanno messo a punto un pacchetto che comprende commercio di beni e servizi, investimenti e cooperazione normativa.Nei giorni pre-vertice fonti europee e indiane hanno fatto sapere che diversi capitoli negoziali hanno raggiunto il livello necessario a consentire una dichiarazione politica di conclusione dell’accordo. Va comunque specificato che l'intesa non