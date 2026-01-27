Puma, la cinese Anta Sports acquista il 29% dalla famiglia Pinault per 1,5 miliardi di euro

Puma

(Teleborsa) -, società cinese attiva nel settore dell'abbigliamento sportswear, ha raggiunto uncon Groupe Artémis, la società di investimento della, per acquisire unain, iconico marchio sportivo tedesco. La partecipazione è valutata in contanti a 1,5 miliardi di euro.Si prevede che la transazione si concluda, subordinatamente alle relative approvazioni normative. L'acquisizione azionaria sarà interamente finanziata con le risorse di liquidità interne di ANTA Sports.Questadi Puma e segna un importante passo avanti nella nostra strategia di "globalizzazione multimarca e focalizzata su un unico marchio - ha commentato- Puma è un marchio globale iconico con una tradizione consolidata. Lavorando con Puma, non vediamo l'ora di imparare gli uni dagli altri e di collaborare per sfruttare appieno il potenziale del marchio. Questo accelererà ulteriormente la globalizzazione di ANTA Sports e contribuirà a guidare il prossimo capitolo di crescita per i mercati sportivi globali, inclusa la Cina, creando un valore duraturo per i consumatori e gli azionisti di entrambe le aziende in tutto il mondo".ANTA Sports vantae ha ampliato le sue attività in mercati chiave, tra cui il Sud-est asiatico, il Medio Oriente, l'Africa, il Nord America e l'Europa. Ha accumulato una vasta esperienza nella gestione delle operazioni multimarca e nella rivitalizzazione del valore del marchio."Riteniamo che ila lungo termine del marchio - ha aggiunto Ding - Abbiamo fiducia nel suo team dirigenziale e nella sua trasformazione strategica. In futuro, speriamo di costruire una solida fiducia, di lavorare insieme a distanza e di sfruttare i nostri punti di forza complementari senza compromettere l'indipendenza. Non vediamo l'ora di sostenere la continua rinascita del marchio".ANTA Sports intende ricercare un'di Puma. Questi rappresentanti lavoreranno a stretto contatto con gli altri membri del Consiglio di Sorveglianza, sia dal lato degli azionisti che dei rappresentanti dei dipendenti, preservando al contempo la forte identità e il patrimonio del marchio Puma. Al momento il Gruppo non ha in programma di presentare un'offerta di acquisizione per Puma.