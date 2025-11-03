A2A corre a Piazza Affari spinta da Morgan Stanley

(Teleborsa) - Mattinata sugli scudi per il titolo A2A
, che si porta in testa al principale listino milanese con un progresso al momento del 7,17% a 2,707 euro, a fronte di un frazionale rialzo dello 0,61% de Ftse Mib.
A sostenere gli acquisti della multi-utility la promozione di Morgan Stanley a "overweight"
e l'incremento del target price a 3,25 da 2,55 euro
. La banca d’investimento l'ha definita una "valutazione attraente con potenziale rialzo aggiuntivo dalla tematica dei data centre".
Secondo il broker "A2A negozia a 11x P/E, 6x EV/EBITDA (2026e), al di sotto della media dei concorrenti rispettivamente di 13x e 8,5x. Eppure presenta un TSR attraente e superiore alla media del 12%".
Gli analisti hanno dichiarato che la concentrazione delle operazioni di A2A nel nord Italia
le conferisce un vantaggio se si concretizzasse lo sviluppo dei data centre nella regione di Milano.
Il prossimo Capital Markets Day
di A2A, previsto per il 12 novembre, potrebbe essere un catalizzatore, ha affermato Morgan Stanley, aggiungendo che l’evento "potrebbe catalizzare un afflusso di interesse" se l’azienda delineerà il suo posizionamento e il potenziale rialzo quantificabile dai data centre.
Secondo gli analisti la politica dei dividendi dell’azienda, che mira a una crescita annuale dei dividendi di almeno il 4% fino al 2035
, offre una rara visibilità a lungo termine
.
Per il broker, l’EBITDA ordinario è atteso a 2,25 miliardi nel 2025
, per arrivare a 2,31 miliardi nel 2026 e a 2,41 miliardi nel 2027, mentre l’utile per azione dovrebbe rimanere vicino a 0,22-0,24 euro durante il periodo previsionale.
La capitalizzazione di mercato della multi-utility si attestava a 7,98 miliardi, con un debito netto stimato di 6,33 miliardi alla fine del 2025.
Per gli esperti, l’esposizione di A2A alla generazione di energia, alle reti elettriche, al riscaldamento e all’acqua "significa che più segmenti potrebbero essere esposti al rialzo
".
Per Morgan Stanley A2A rimane "un titolo sotto i radar
" in un mercato focalizzato altrove, descrivendo la sua valutazione come "attraente dal basso verso l’alto" dato il suo equilibrio tra rendimento, crescita ed esposizione opzionale al settore emergente dei data centre in Italia.