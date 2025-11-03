A2A corre a Piazza Affari spinta da Morgan Stanley

A2A

(Teleborsa) -, che si porta in testa al principale listino milanese con un progresso al momento del 7,17% a 2,707 euro, a fronte di un frazionale rialzo dello 0,61% de Ftse Mib.A sostenere gli acquisti della multi-utility lae l'. La banca d’investimento l'ha definita una "valutazione attraente con potenziale rialzo aggiuntivo dalla tematica dei data centre".Secondo il broker "A2A negozia a 11x P/E, 6x EV/EBITDA (2026e), al di sotto della media dei concorrenti rispettivamente di 13x e 8,5x. Eppure presenta un TSR attraente e superiore alla media del 12%".Gli analisti hanno dichiarato che lale conferisce un vantaggio se si concretizzasse lo sviluppo dei data centre nella regione di Milano.Il prossimodi A2A, previsto per il 12 novembre, potrebbe essere un catalizzatore, ha affermato Morgan Stanley, aggiungendo che l’evento "potrebbe catalizzare un afflusso di interesse" se l’azienda delineerà il suo posizionamento e il potenziale rialzo quantificabile dai data centre.Secondo gli analisti la politica dei dividendi dell’azienda, che mira a una crescita annuale dei, offre unaPer il broker, l’, per arrivare a 2,31 miliardi nel 2026 e a 2,41 miliardi nel 2027, mentre l’utile per azione dovrebbe rimanere vicino a 0,22-0,24 euro durante il periodo previsionale.La capitalizzazione di mercato della multi-utility si attestava a 7,98 miliardi, con un debito netto stimato di 6,33 miliardi alla fine del 2025.Per gli esperti, l’esposizione di A2A alla generazione di energia, alle reti elettriche, al riscaldamento e all’acqua "significa che più segmenti potrebbero essere".Per Morgan Stanley A2A rimane "un" in un mercato focalizzato altrove, descrivendo la sua valutazione come "attraente dal basso verso l’alto" dato il suo equilibrio tra rendimento, crescita ed esposizione opzionale al settore emergente dei data centre in Italia.