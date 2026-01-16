A2A avvia un buyback fino a 10 milioni di euro

A2A

Utility lombarda

(Teleborsa) -ha annunciato l', deliberato dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2025 e approvato dal Consiglio di Amministrazione.Il programma, spiega una nota, persegue due obiettivi principali: dotare la Società della provvista azionaria necessaria per attuare il piano di azionariato diffuso 2025-2027 denominato "A2A LIFE Sharing", e supportare finalità di gestione corrente, inclusi investimenti e gestione della liquidità, oltre a progetti industriali in linea con le strategie aziendali.Ildiè fissato in, pari alla decima parte delle azioni che formano il capitale sociale, tenendo conto che A2A detiene attualmente 4.147.087 azioni proprie, pari allo 0,1324% del capitale sociale.L', con un'autorizzazione valida perdalla delibera assembleare. Il programma potrà essere eseguito parzialmente o revocato in qualsiasi momento, garantendo sempre la parità di trattamento degli azionisti e il rispetto della normativa vigente.A Piazza Affari, oggi, l'allunga timidamente il passo e termina la seduta con un modesto progresso dello 0,53%.