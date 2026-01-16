A2A avvia un buyback fino a 10 milioni di euro

(Teleborsa) - A2A
ha annunciato l'avvio di un programma di acquisto di azioni ordinarie proprie
, deliberato dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2025 e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Il programma, spiega una nota, persegue due obiettivi principali: dotare la Società della provvista azionaria necessaria per attuare il piano di azionariato diffuso 2025-2027 denominato "A2A LIFE Sharing", e supportare finalità di gestione corrente, inclusi investimenti e gestione della liquidità, oltre a progetti industriali in linea con le strategie aziendali.
Il limite massimo
di azioni acquistabili
è fissato in 313.290.527
, pari alla decima parte delle azioni che formano il capitale sociale, tenendo conto che A2A detiene attualmente 4.147.087 azioni proprie, pari allo 0,1324% del capitale sociale.
L'importo complessivo non supererà
i 10 milioni di euro
, con un'autorizzazione valida per 18 mesi
dalla delibera assembleare. Il programma potrà essere eseguito parzialmente o revocato in qualsiasi momento, garantendo sempre la parità di trattamento degli azionisti e il rispetto della normativa vigente.
A Piazza Affari, oggi, l'Utility lombarda
allunga timidamente il passo e termina la seduta con un modesto progresso dello 0,53%.