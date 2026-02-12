Piazza Affari: performance negativa per A2A

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'utility lombarda
, in flessione del 2,03% sui valori precedenti.
L'andamento di A2A
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'esame di breve periodo dell'azienda di servizi di pubblica utilità
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,596 Euro e primo supporto individuato a 2,545. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,647.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)