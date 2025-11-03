Amazon, accordo da 38 miliardi di dollari con OpenAI per utilizzo di AWS

Amazon

(Teleborsa) -hanno annunciato unache fornisce l'infrastruttura di livello mondiale di AWS per eseguire e scalare i carichi di lavoro di intelligenza artificiale (AI) principali di OpenAI. In base a questo nuovo accordo da, che continuerà a crescere nei prossimi sette anni, OpenAI avrà accesso al computing di AWS, composto da centinaia di migliaia di GPUall'avanguardia, con la possibilità di espandersi fino a decine di milioni di CPU per scalare rapidamente i carichi di lavoro agentic."La leadership di AWS nell'infrastruttura cloud, unita ai progressi pionieristici di OpenAI nell'IA generativa,", si legge in una nota.Il clustering delle, tramite Amazon EC2 UltraServer sulla stessa rete consente prestazioni a bassa latenza su sistemi interconnessi, consentendo a OpenAI di eseguire carichi di lavoro in modo efficiente con prestazioni ottimali. I cluster sono progettati per supportare diversi carichi di lavoro, dall'elaborazione di inferenze per ChatGPT all'addestramento di modelli di nuova generazione, con la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze in continua evoluzione di OpenAI."Scalare l'AI di frontiera richiede una potenza di calcolo massiccia e affidabile - ha affermato- La nostra partnership con AWS rafforza l'ampio ecosistema di elaborazione che alimenterà questa nuova era e porterà l'IA avanzata a tutti"."Mentre OpenAI continua a spingere i confini del possibile, la migliore infrastruttura di AWS fungerà da spina dorsale per le sue ambizioni di AI - ha affermato- L'ampiezza e la disponibilità immediata di una potenza di calcolo ottimizzata dimostrano perché AWS è in una posizione unica per supportare i vasti carichi di lavoro di IA di OpenAI".