Amazon, accordo da 38 miliardi di dollari con OpenAI per utilizzo di AWS

(Teleborsa) - Amazon Web Services (AWS) e OpenAI
hanno annunciato una partnership strategica pluriennale
che fornisce l'infrastruttura di livello mondiale di AWS per eseguire e scalare i carichi di lavoro di intelligenza artificiale (AI) principali di OpenAI. In base a questo nuovo accordo da 38 miliardi di dollari
, che continuerà a crescere nei prossimi sette anni, OpenAI avrà accesso al computing di AWS, composto da centinaia di migliaia di GPU NVIDIA
all'avanguardia, con la possibilità di espandersi fino a decine di milioni di CPU per scalare rapidamente i carichi di lavoro agentic.
"La leadership di AWS nell'infrastruttura cloud, unita ai progressi pionieristici di OpenAI nell'IA generativa, aiuterà milioni di utenti a continuare a trarre valore da ChatGPT
", si legge in una nota.
Il clustering delle GPU NVIDIA, sia GB200 che GB300
, tramite Amazon EC2 UltraServer sulla stessa rete consente prestazioni a bassa latenza su sistemi interconnessi, consentendo a OpenAI di eseguire carichi di lavoro in modo efficiente con prestazioni ottimali. I cluster sono progettati per supportare diversi carichi di lavoro, dall'elaborazione di inferenze per ChatGPT all'addestramento di modelli di nuova generazione, con la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze in continua evoluzione di OpenAI.
"Scalare l'AI di frontiera richiede una potenza di calcolo massiccia e affidabile - ha affermato Sam Altman, co-fondatore e CEO di OpenAI
- La nostra partnership con AWS rafforza l'ampio ecosistema di elaborazione che alimenterà questa nuova era e porterà l'IA avanzata a tutti".
"Mentre OpenAI continua a spingere i confini del possibile, la migliore infrastruttura di AWS fungerà da spina dorsale per le sue ambizioni di AI - ha affermato Matt Garman, CEO di AWS
- L'ampiezza e la disponibilità immediata di una potenza di calcolo ottimizzata dimostrano perché AWS è in una posizione unica per supportare i vasti carichi di lavoro di IA di OpenAI".