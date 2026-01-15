Amazon, Amazon Web Services lancia AWS European Sovereign Cloud

Amazon

(Teleborsa) -(AWS) () ha annunciato la disponibilità generale di, un nuovo cloud indipendente per l'Europa interamente situato all'interno dell'UE e fisicamente e logicamente separato dalle altre regioni AWS.L'approccio di AWS European Sovereign Cloud offre l'unico cloud sovrano completamente funzionale e gestito in modo indipendente, supportato da solidi controlli tecnici, garanzie sovrane e tutele legali, progettato per soddisfare le esigenze di governi e aziende europee in materia di dati sensibili.AWS ha inoltre annunciato l'intenzione di estendere l'estensione di AWS European Sovereign Cloud dalla Germania a tutta l'UE per supportare rigorosi requisiti di isolamento, residenza dei dati a livello nazionale e bassa latenza. Questo inizierà con le nuove zone locali AWS sovrane situate in Belgio, Paesi Bassi e Portogallo.