Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 18:19
25.743 +1,09%
Dow Jones 18:19
49.543 +0,80%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

Economia
Amazon, Amazon Web Services lancia AWS European Sovereign Cloud
(Teleborsa) - Amazon Web Services (AWS) (Amazon) ha annunciato la disponibilità generale di AWS European Sovereign Cloud, un nuovo cloud indipendente per l'Europa interamente situato all'interno dell'UE e fisicamente e logicamente separato dalle altre regioni AWS.

L'approccio di AWS European Sovereign Cloud offre l'unico cloud sovrano completamente funzionale e gestito in modo indipendente, supportato da solidi controlli tecnici, garanzie sovrane e tutele legali, progettato per soddisfare le esigenze di governi e aziende europee in materia di dati sensibili.

AWS ha inoltre annunciato l'intenzione di estendere l'estensione di AWS European Sovereign Cloud dalla Germania a tutta l'UE per supportare rigorosi requisiti di isolamento, residenza dei dati a livello nazionale e bassa latenza. Questo inizierà con le nuove zone locali AWS sovrane situate in Belgio, Paesi Bassi e Portogallo.
