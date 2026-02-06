Milano 9:57
Amazon in calo nell'afterhours nonostante ricavi 4Q sopra le attese, preoccupa aumento spesa IA a 200 miliardi

(Teleborsa) - Amazon crolla del 9% nell'afterhours, dopo avere ceduto il 4,4% nella seduta regolare, in scia all'annuncio di investimenti per 200 miliardi di dollari nel 2026, accelerando la spesa sui progetti legati all'intelligenza artificiale, in una fase in cui tra gli investitori crescono le preoccupazioni sull'entità degli esborsi per l'IA. Gli analisti si aspettavano investimenti per 150 miliardi, dopo i 130 miliardi dello scorso anno.

Per il primo trimestre 2026, Amazon prevede ricavi compresi tra 173,5 e 178,5 miliardi di dollari e un utile operativo tra 16,5 e 21,5 miliardi.

Il colosso dell'e-commerce ha chiuso il quarto trimestre 2025 mostrando una robusta crescita dei ricavi in tutti i segmenti di business nonostante le difficili condizioni economiche. I ricavi trimestrali si sono attestati a 213,4 miliardi, superando le previsioni degli analisti di 211,27 miliardi, con un aumento del 14% anno su anno (12% se rettificato per il cambio estero). Tuttavia, l’utile per azione è stato di 1,95 dollari, leggermente inferiore alla previsione di 1,96.

La crescita è stata distribuita in tutti e tre i principali segmenti, con il Nord America che ha contribuito per il 59% del totale dei ricavi, l’Internazionale per il 17% e AWS per il 24%.

Il gruppo prosegue intanto il piano di riduzione dei costi, con altri 16mila esuberi e la chiusura di attività considerate sottoperformanti.


