Amazon in calo nell'afterhours nonostante ricavi 4Q sopra le attese, preoccupa aumento spesa IA a 200 miliardi

Amazon

(Teleborsa) -crolla del 9% nell'afterhours, dopo avere ceduto il 4,4% nella seduta regolare, in scia all'annuncio di, in una fase in cui tra gli investitori crescono le preoccupazioni sull'entità degli esborsi per l'IA. Gli analisti si aspettavano investimenti per 150 miliardi, dopo i 130 miliardi dello scorso anno.Per il, Amazon prevede ricavi compresi tra 173,5 e 178,5 miliardi di dollari e un utile operativo tra 16,5 e 21,5 miliardi.Il colosso dell'e-commerce ha chiuso ilmostrando una robusta crescita dei ricavi in tutti i segmenti di business nonostante le difficili condizioni economiche. Itrimestrali si sono attestati a 213,4 miliardi, superando le previsioni degli analisti di 211,27 miliardi, con un aumento del 14% anno su anno (12% se rettificato per il cambio estero). Tuttavia, l’è stato di 1,95 dollari, leggermente inferiore alla previsione di 1,96.La crescita è stata distribuita in tutti e tre i principali segmenti, con il Nord America che ha contribuito per il 59% del totale dei ricavi, l’Internazionale per il 17% e AWS per il 24%.Il gruppo prosegue intanto il piano di, con altrie la chiusura di attività considerate sottoperformanti.