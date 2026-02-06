Amazon in calo nell'afterhours nonostante ricavi 4Q sopra le attese, preoccupa aumento spesa IA a 200 miliardi

(Teleborsa) - Amazon
crolla del 9% nell'afterhours, dopo avere ceduto il 4,4% nella seduta regolare, in scia all'annuncio di investimenti per 200 miliardi di dollari nel 2026, accelerando la spesa sui progetti legati all'intelligenza artificiale
, in una fase in cui tra gli investitori crescono le preoccupazioni sull'entità degli esborsi per l'IA. Gli analisti si aspettavano investimenti per 150 miliardi, dopo i 130 miliardi dello scorso anno.
Per il primo trimestre 2026
, Amazon prevede ricavi compresi tra 173,5 e 178,5 miliardi di dollari e un utile operativo tra 16,5 e 21,5 miliardi.
Il colosso dell'e-commerce ha chiuso il quarto trimestre 2025
mostrando una robusta crescita dei ricavi in tutti i segmenti di business nonostante le difficili condizioni economiche. I ricavi
trimestrali si sono attestati a 213,4 miliardi, superando le previsioni degli analisti di 211,27 miliardi, con un aumento del 14% anno su anno (12% se rettificato per il cambio estero). Tuttavia, l’utile per azione
è stato di 1,95 dollari, leggermente inferiore alla previsione di 1,96.
La crescita è stata distribuita in tutti e tre i principali segmenti, con il Nord America che ha contribuito per il 59% del totale dei ricavi, l’Internazionale per il 17% e AWS per il 24%.
Il gruppo prosegue intanto il piano di riduzione dei costi
, con altri 16mila esuberi
e la chiusura di attività considerate sottoperformanti.