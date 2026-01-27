UPS taglierà altri 30.000 posti di lavoro nel 2026 con il piano di riduzione di Amazon

(Teleborsa) - UPS
, colosso statunitense delle spedizioni, ha annunciato che eliminerà fino a 30.000 posti di lavoro
e chiuderà altre 24 strutture nel 2026
, riducendo le consegne per Amazon.com
, nell'ambito del suo piano di transizione verso un business più redditizio.
"Siamo negli ultimi sei mesi del nostro piano di riduzione accelerata di Amazon e per l'intero anno 2026 intendiamo ridurre di un altro milione di pezzi al giorno, continuando a riconfigurare la nostra rete", ha dichiarato l'amministratore delegato Carol Tome
in una conference call con gli analisti, riferendosi al piano dell'azienda per ridurre le consegne di Amazon.
Nel 2025
, UPS ha eliminato 48.000 posti di lavoro
, avviato acquisizioni di autisti e chiuso attività in 93 edifici a causa della riduzione dei volumi di Amazon. Le riduzioni di posti di lavoro di quest'anno avverranno tramite abbandono del personale e un'altra offerta di acquisizione per autisti a tempo pieno. Non sono previsti licenziamenti, ha affermato il direttore finanziario Brian Dykes
. Il CFO ha affermato che molti dei tagli deriveranno dalla mancata copertura dei posti di lavoro quando i lavoratori part-time lasceranno l'azienda.
UPS, che ha chiuso il 2025
con un fatturato di 88,7 miliardi di dollari, un utile operativo di 7,9 miliardi e un utile per azione di 6,56 dollari (EPS rettificato di 7,16 dollari), prevede per il 2026 un fatturato di circa 89,7 miliardi e un margine operativo rettificato di circa il 9,6%. La società prevede spese in conto capitale per circa 3 miliardi di dollari e pagamenti di dividendi per circa 5,4 miliardi di dollari, soggetti all'approvazione del consiglio di amministrazione.