UPS taglierà altri 30.000 posti di lavoro nel 2026 con il piano di riduzione di Amazon

(Teleborsa) - UPS, colosso statunitense delle spedizioni, ha annunciato che eliminerà fino a 30.000 posti di lavoro e chiuderà altre 24 strutture nel 2026, riducendo le consegne per Amazon.com, nell'ambito del suo piano di transizione verso un business più redditizio.

"Siamo negli ultimi sei mesi del nostro piano di riduzione accelerata di Amazon e per l'intero anno 2026 intendiamo ridurre di un altro milione di pezzi al giorno, continuando a riconfigurare la nostra rete", ha dichiarato l'amministratore delegato Carol Tome in una conference call con gli analisti, riferendosi al piano dell'azienda per ridurre le consegne di Amazon.

Nel 2025, UPS ha eliminato 48.000 posti di lavoro, avviato acquisizioni di autisti e chiuso attività in 93 edifici a causa della riduzione dei volumi di Amazon. Le riduzioni di posti di lavoro di quest'anno avverranno tramite abbandono del personale e un'altra offerta di acquisizione per autisti a tempo pieno. Non sono previsti licenziamenti, ha affermato il direttore finanziario Brian Dykes. Il CFO ha affermato che molti dei tagli deriveranno dalla mancata copertura dei posti di lavoro quando i lavoratori part-time lasceranno l'azienda.

UPS, che ha chiuso il 2025 con un fatturato di 88,7 miliardi di dollari, un utile operativo di 7,9 miliardi e un utile per azione di 6,56 dollari (EPS rettificato di 7,16 dollari), prevede per il 2026 un fatturato di circa 89,7 miliardi e un margine operativo rettificato di circa il 9,6%. La società prevede spese in conto capitale per circa 3 miliardi di dollari e pagamenti di dividendi per circa 5,4 miliardi di dollari, soggetti all'approvazione del consiglio di amministrazione.


