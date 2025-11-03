Milano 15:59
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 31/10/2025

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 31/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

La giornata del 31 ottobre chiude piatta per l'indice nipponico, che riporta un 0%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 53.108,5. Rischio di discesa fino a 51.017,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 55.199,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
