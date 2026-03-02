Milano 17:08
46.254 -2,02%
Nasdaq 17:08
24.910 -0,20%
Dow Jones 17:08
48.872 -0,22%
Londra 17:08
10.783 -1,17%
Francoforte 17:07
24.685 -2,37%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio

Giornata difficile quella vissuta il 27 febbraio per l'indice nipponico, che termina in ribasso a 57.772.

Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 58.731,5 con primo supporto visto a 56.931,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 56.090,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
