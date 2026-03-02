Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio
Giornata difficile quella vissuta il 27 febbraio per l'indice nipponico, che termina in ribasso a 57.772.
Le implicazioni di medio periodo del Nikkei 225 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 58.731,5 con primo supporto visto a 56.931,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 56.090,5.
